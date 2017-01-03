Газета сообщила о проникновении в Европу главаря ИГ с 400 боевиками

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

От 300 до 400 боевиков террористической группировки «Исламское государство» проникли из Сирии в Косово под видом беженцев. Об этом сообщает электронная версия газеты The Daily Mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

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Сообщается, что террористы покидают зону боевых действий после сокрушительных поражений от сирийской армии и ее союзников. Боевики переодеваются в гражданскую одежду и стараются затеряться среди тысяч беженцев. Некоторые из них попадают в поле зрения спецслужб, однако большинству удается проскользнуть незамеченными.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал публикации The Daily Mail

Среди проникшей в Европу группировки — один из крупных главарей ИГ Лавдрим Мухаджери, известный также под именем Абу Абдулла аль-Косова.

Его знают не только как лидера косовских албанцев ИГ, но и как успешного вербовщика в ряды боевиков.

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27-летний уроженец Македонии Мухаджери уехал в Сирию в конце 2012 года, а затем был замечен в нескольких пропагандистских видео ИГ, в которых он призывал албанцев вступать в ряды террористов. Кроме того, в интернете появились фотографии, где он отрезает пленному голову, и видео, в котором террорист застрелил человека из гранатомета.

По данным правоохранителей,

в планы Мухаджери и его сторонников могут входить атаки на международные и государственные учреждения.

26 декабря в результате удара возглавляемой США коалиции на сирийской территории возле плотины Табка был ликвидирован один из главарей ИГ — Абу Джандаль аль-Кувайти. Известно, что он был одним из ключевых лидеров группировки, контролирующей город Ракка, самопровозглашенную столицу ИГ в Сирии.

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