В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Москве не считают НАТО анахронизмом и заявляют о необходимости восстановить с альянсом былые отношения, сообщает «Интерфакс».

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«Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей», - заявил в интервью «Интерфаксу» директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли в Москве считают НАТО реликтом и анахронизмом «холодной» войны.

При этом он отметил, что НАТО - «это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься».

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«С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Келин пояснил, что «есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации». «Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи», - отметил он.

«Вот это разделение труда очень сильно облегчает бюджетные затраты на оборону, - сказал дипломат. - И в результате сейчас всего лишь четыре страны выполняют норматив НАТО по военным затратам - 2% от ВВП, а расходы на оборону всех остальных стран альянса значительно меньше. Скажем, в Германии это 1,2% от ВВП».

По его словам, «конечно же, дешевле состоять в таком военном союзе, чем самостоятельно строить оборону по всему азимуту».

«И, действительно, невозможно убедить страны-члены в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм, - подчеркнул Келин, - потому что чисто рациональные резоны перевешивают».

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