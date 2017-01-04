СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину

Марин Ле Пен
 

Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Scanpix

Официальное письмо Службы безопасности Украины направили в МИД. В нем запретили въезд кандидату в президенты Франции, лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в Украину. Об этом в эфире 112 канала заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства», - заявил Ткачук.

Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

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«Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют собе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства», - заметил Ткачук.

Напомним, ранее французского политика предупредили о последствиях из-за ее заявлений по Крыму.

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