Приземлившийся на брюхо самолет «Аэрофлота» напугал россиян

В Калининграде местные власти приняли решение временно закрыть аэропорт Храброво из-за ЧП с самолетом «Аэрофлота». Воздушное судно, летевшее из Москвы, приземлилось на брюхо и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Не успела утихнуть трагедия с Ту-154, разбившемся в Черном море, как россияне оказались напуганы новым ЧП с самолетом. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Инцидент произошел в ночь на 4 января в калиниградском аэропорту Храброво.Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс по маршруту Москва – Калининград, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы при заходе на посадку. Как сообщает ТАСС,

при выходе на грунт у лайнера подломилась передняя стойка, в результате чего он приземлился на брюхо.

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Жесткая посадка. #калининград #аэрофлот #храброво #жесткаяпосадка A photo posted by Sergey (@mashkevich_sergey) on Jan 3, 2017 at 2:32pm PST

На борту находились 174 человека, в том числе семь членов экипажа. Медицинская помощь понадобилась троим из них.«У мужчины повысилось давление, а женщина получила незначительный ушиб плеча», – рассказал гендиректор аэропорта Александр Корытный. Подробностей о третьем пострадавшем не сообщается.

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На месте ЧП работают службы аэропорта Храброво. По данному факту отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начал доследственную проверку. Специалисты ведут опрос очевидцев, экипажа и пассажиров.

В настоящий момент аэропорт Храброво закрыт. «Что будет дальше – сказать мы пока не можем», – отметил представитель воздушной гавани.