В Китае мужчина ранил ножом 11 воспитанников детского сада

Полиция КНР задержала мужчину, который устроил резню в детсаду. В итоге пострадали более десяти малышей.

Преступление совершено в детском саду, расположенном в городе Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, передает CNN со ссылкой на китайские государственные средства массовой информации.

Примерно в 15:30 в дошкольное заведение пробрался 41-летний мужчина, вооруженный ножом.

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Злоумышленнику удалось вскарабкаться по стене здания и проникнуть внутрь. Затем он причинил ранения 11 малолетним воспитанникам, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, до пяти детей получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницу. В настоящий момент их жизни вне опасности.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Добавим, похожий случай произошел в том же Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в 2012 году. Тогда мужчина вломился в помещение одного из жилых домов, используемое в качестве детского сада, и напал на воспитанников. В тот момент в здании находились 16 детей. Все они получили ранения, причем трое пострадавших скончались. Для расправы преступник использовал тесак.

Прошлые нападения на детские сады в КНР

В 2010 году по Китаю прокатилась целая серия нападений на детские сады. 29 апреля в городе Тайсин провинции Цзяньсу 47-летний Сюй Юйюань ворвался в детский сад с ножом. 20-сантиметровым лезвием он нанес ранения 28 детям и трем взрослым. Пятеро детей были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Большинству из пострадавших детей было четыре года - практически все они ходили в одну группу. Среди раненых оказались двое воспитателей и один охранник.

15 мая преступник был приговорен к смертной казни. Слушания по делу Сюй Юйюаня продолжались всего несколько часов. За судебным процессом наблюдали примерно 300 человек. Юйюань объяснил свой поступок тем, что был разозлен на общество, поскольку остался без работы и был обременен долгами.

30 мая 2010 года смертный приговор был приведен в исполнение.

30 апреля 2010 года пятеро детей пострадали в результате нападения на группу дошкольного образования в начальной школе города Вэйфан восточной провинции Шаньдун. Мужчина, вооруженный молотком, набросился на группу детей дошкольного возраста, а затем, схватив двоих малышей, облился бензином и поджег себя. Учителям удалось отбить детей из рук горящего маньяка.

Нападавший скончался на месте от полученных ранений. Пострадавшие дети были направлены в больницу.

12 мая произошла новая трагедия - в результате нападения на детский сад в городе Ханьчжун погибли девять человек, а 11 человек ранения. Около 8:00 мужчина ворвался на территорию детского сада и ножом для рубки продуктов убил семерых детей и двоих взрослых.

Убийцей оказался 48-летний крестьянин одной из пригородных деревень - после кровавой расправы он вернулся домой и покончил с собой.

Наконец, в августе 2010 года резня произошла в детском саду китайской провинции Шаньдун. Тогда погибли трое малышей и работник учреждения, а еще около 20 воспитанников и другой воспитатель получили ранения, причем двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Вскоре подозреваемый в нападении сдался полиции. Им оказался частный предприниматель Фан Цзянь Тан.