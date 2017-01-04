Гражданам ОАЭ больше нельзя держать дома гепардов и леопардов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) значительно ужесточили правила содержания животных и запретили подданным держать дома диких зверей.

Как сообщает ресурс Zawya, теперь содержать леопардов, гепардов и других экзотических животных можно лишь зоопаркам и научным центрам. Если же таким зверем обзаведется обычный подданный, ему будет грозить штраф до $136 тыс.

Натравливание питомцев на людей будет караться тюремным сроком от трех до семи лет — если в результате нападения домашнего зверя жертва погибнет, то владелец животного может быть приговорен к пожизненному заключению.

Реклама

Новый закон также меняет правила содержания обычных домашних питомцев.

По утвержденным властями правилам, на каждую собаку нужно будет получить особое разрешение. При этом во время выгула в общественных местах животное нужно будет всегда держать на поводке.

Мусульманам в соответствии с религиозными канонами собак держать не запрещается, однако это животное многими богословами считается нечистым, поэтому популярность его в исламском мире невысока.