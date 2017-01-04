Гражданам ОАЭ больше нельзя держать дома гепардов и леопардов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) значительно ужесточили правила содержания животных и запретили подданным держать дома диких зверей.

Как сообщает ресурс Zawya, теперь содержать леопардов, гепардов и других экзотических животных можно лишь зоопаркам и научным центрам. Если же таким зверем обзаведется обычный подданный, ему будет грозить штраф до $136 тыс.

Натравливание питомцев на людей будет караться тюремным сроком от трех до семи лет — если в результате нападения домашнего зверя жертва погибнет, то владелец животного может быть приговорен к пожизненному заключению.

Реклама

Новый закон также меняет правила содержания обычных домашних питомцев.

По утвержденным властями правилам, на каждую собаку нужно будет получить особое разрешение. При этом во время выгула в общественных местах животное нужно будет всегда держать на поводке.

Мусульманам в соответствии с религиозными канонами собак держать не запрещается, однако это животное многими богословами считается нечистым, поэтому популярность его в исламском мире невысока.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Tīraine, 285 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 147000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR

reklama.vesti.lv

Киркоров сделал важное заявление Showbiz

Киркоров сделал важное заявление

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки Hi-Tech

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

Семь больших преимуществ маленькой груди Wo&Men

Семь больших преимуществ маленькой груди

Сергей Лазарев скомпрометировал Веру Брежневу Showbiz

Сергей Лазарев скомпрометировал Веру Брежневу

Снегурочка уже не та: слишком короткое платье подвело Бузову Showbiz

Снегурочка уже не та: слишком короткое платье подвело Бузову

За рубежом

Животный мир

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 54 682EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 