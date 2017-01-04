Тактика выжженной земли: ЦРУ обвиняет Россию

Боевики «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) продолжают зарабатывать десятки миллионов долларов на незаконной продаже нефти во многом из-за того, что международная коалиция во главе с США не наносит авиаудары по объектам нефтедобычи террористов. Об этом заявили в Минобороны РФ в ответ на обвинения Вашингтона в использовании Москвой тактики «выжженной земли» в Сирии.

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что международная коалиция во главе с США с 2012 года «методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения», передает РИА «Новости».

Он также обратил внимание на то, что под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные террористами объекты нефтедобычи, что позволяло боевикам зарабатывать десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира.

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«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России», - добавил Конашенков.

По его словам, главным результатом действий России в Сирии стало совместное соглашение с Ираном и Турцией о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане с формированиями сирийской оппозиции.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан во вторник, 3 января, в интервью телекомпании PBS заявил, что Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли», которая привела к гибели мирных жителей.

В ответ на вопрос журналиста о том, могла ли стать ситуация в Сирии лучше, если бы США вмешались в конфликт, Бреннан признал, что «никто не мог предвидеть того, что произошло в Сирии». Он отметил, что если бы была возможность изменить события, то не только США, но и другим странам следовало бы предпринять действия для того, «чтобы помешать ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусре» и «Аль-Каиде» (террористические организации, запрещены в РФ. - Прим. NEWSru.com) набрать силу».

По словам главы ЦРУ, действия России в Сирии "в какой-то степени можно назвать тактикой "выжженной земли", которая привела к разрухе и тысячам невинных смертей. "Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов", - подчеркнул Бреннан.

Заявления главы ЦРУ вызвали широкий резонанс не только в Минобороны РФ, но и в Госдуме. Так, первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что Россия никогда не действовала в Сирии по «тактике выжженной земли». Целью Москвы, по его словам, является задача справиться с террористами и защитить мирное население в арабской республике.

«Россия никогда не действовала такими методами. Наша цель состоит не в том, чтобы установить контроль над Сирией, а в том, чтобы оказать помощь в урегулировании сирийского конфликта. При этом российские войска находятся на территории Сирии временно по просьбе законно избранного президента страны, в отличие от США», - пояснил парламентарий.

«Сирийское урегулирование призвано защитить страну в самых худших возможных сценариях. Ни о какой «тактике выжженной земли» речи не идет. Речь идет о том, чтобы справиться с террористами и защитить, поддержать мирное население. Именно поэтому военная помощь сирийской армии дополняется гуманитарными миссиями, которые оказываются с нашей стороны. Именно в этом состоит позиция РФ», - добавил он.

Накануне вооруженные группировки сирийской оппозиции заявили, что замораживают все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, запланированным на конец января. В оппозиции утверждают, что правительственная армия и поддерживающие ее вспомогательные отряды несколько раз нарушили режим прекращения огня.

По данным Сирийской свободной армии (ССА), перемирие было нарушено в долине Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинциях Хама и Дераа. Подготовка к переговорам в Астане будет возобновлена только в том случае, если «нарушениям перемирия со стороны режима будет положен конец».

В декабре президент России Владимир Путин объявил, что Россия, Иран, Турция и президент Сирии Башар Асад согласились продолжить мирные переговоры в столице Казахстана. Российский лидер отметил, что встреча может дополнить женевские переговоры, и пообещал «обратиться к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс».