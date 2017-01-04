Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Мелания Трамп, жена избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, появилась на вечеринке в честь празднования Нового года. Дизайнер бренда Стефано Габбана опубликовал фото Мелании в своем Instagram, на что пользователи заявили, что он «одевает Еву Браун», намекая на жену Гитлера, сообщает WWD.

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На фотографии Мелания изображена в коктейльном платье от Dolce & Gabbana. Снимок сделан в поместье Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида). Разместив фото в своей социальной сети, Габбана написал под ним: DG Woman («Женщина Dolce & Gabbana»), назвал Меланию Трамп красавицей, а ее критиков — невежами.

Один из пользователей в комментариях к снимку заявил:

«Красавица она или нет, но разве одевать Еву Браун — это повод для гордости? Очень плохо».

Смысл фразы в том, что, по мнению некоторых американцев, Дональд Трамп напоминает Гитлера.

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Мелания Трамп — бывшая модель, дизайнер аксессуаров, жена Дональда Трампа. Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января в Вашингтоне.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986 году в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости. Мелания Трамп часто появляется на публике — на официальных мероприятиях и на отдыхе — в одежде Dolce & Gabbana.


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