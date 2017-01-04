«10 дней слежки»: родственники раскрыли подробности покушения на чемпиона Мирзаева

СМИ выяснили причину покушения на известного бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, в результате которого спортсмен получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. По данным «МК», накануне ннападения у Мирзаева произошел коннфликт с земляками возле одного из ночных клубов Москвы.

16 декабря Мирзаев совместно с прилетевшим в город Артемом Лобовым, спарринг-партнером чемпиона UFC Конора Макгрегора, отправился в ночной клуб, чтобы отметить встречу.

В клубе у Лобова начался конфликт с нетрезвым дагестанцем, которого возмутило нежелание Макгрегора биться с Хабибом Нурмагомедовым. Мирзаев с товарищем вроде бы уладил конфликт, однако уже через полчаса у входа в клуб он возобновился.

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Охрана клуба вмешалась в драку и выступила на стороне спортсменов.

Напавшие на своего земляка Мирзаева дагестанцы решили, что именно он виновен в разгоревшемся противостоянии с охраной и решили выследить его, чтобы наказать.

На поиск бойца у них ушло около десяти дней: помогла найти Мирзаева его близкая подруга. Именно она 31 декабря находилась вместе со спортсменом в его квартире и пустила преступников за материальное вознаграждение.

Когда девушка сбежала с места будущего конфликта, злоумышленники избили спящего бойца бейсбольными битами. Мирзаев смог оказать сопротивление нападавшим. Тогда преступники попытались задушить спортсмена цепью и произвели несколько выстрелов из травматического пистолета, один из которых попал мужчине в челюсть.

Уверенные в том, что спортсмен в результате их действий погиб, преступники скрылись. В настоящий момент их личности установлены, но местонахождение остается по-прежнему неизвестным.

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