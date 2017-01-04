Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

 

Фото: AP/Scanpix

Президенты Молдавии и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) встретились впервые за восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья. Рабочая встреча с участием глав государств Игоря Додона и Вадима Красносельского состоялась в городе Бендеры, расположенном в Приднестровье, передает РИА «Новости».

Игорь Додон поздравил Красносельского с победой на выборах и обратил внимание, что с 2008 года молдавский президент не бывал в Приднестровье. «Накопилось много вопросов, которые ждут своего решения», - заявил президент Молдавии. По его словам, речь в первую очередь идет о вопросах, которые касаются граждан Приднестровья и Молдавии.

Додон также пообещал приложить «все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра», и представить план, в котором «проигравших не будет».

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По мнению Игоря Додона, важно, чтобы граждане увидели конкретный результат. «Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение», - сказал он.

Вадим Красносельский, в свою очередь, указал, однако, что встреча «носит ознакомительный характер» и ее задача - «обозначить конкретные вопросы для их дальнейшего решения по существу».

Комментируя итоги встречи, президент Приднестровья подчеркнул: «Политические, статусные вопросы мы не обсуждали. Я всегда говорил и не скрываю того, что гарантия нашей безопасности - это наша независимость. У нас много вопросов основного характера, которые мы уже обозначили и над которыми будем работать на текущем этапе».

«А время покажет», - заключил Вадим Красносельский.

Встреча продлилась более полутора часов. В течение дня главы государств также посетили храм Святого благоверного князя Александра Невского и исторический военно-мемориальный комплекс «Бендерская крепость».

Додон вступил в должность 23 декабря 2016 года. В своей предвыборной программе он обещал найти решение приднестровского вопроса. Додон, победивший на президентских выборах 14 ноября, считался пророссийским кандидатом, в отличие от своей главной соперницы Майи Санду, сторонницы европейской ориентации Молдавии.

Вступив в должность, новый президент Молдавии освятил свою резиденцию и избавился от флага ЕС на входе.

Выборы президента ПМР прошли 11 декабря 2016 года. Вадим Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. В 1993 году он окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, в 2000 году - юридический факультет Приднестровского государственного университета. С 2007 по 2012 год он занимал пост министра внутренних дел ПМР. В должность президента Красносельский вступил 16 декабря.


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