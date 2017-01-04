В Германии задержан второй подозреваемый в причастности к теракту в Берлине

Немецкие власти задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в Берлине — им оказался 26-летний уроженец Туниса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя генпрокуратуры ФРГ.
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В настоящий момент устанавливается, играл ли задержанный роль в подготовке теракта в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. По словам представителя ведомства, задержанный ужинал за день до инцидента вместе с Анисом Амри — другим подозреваемым, который погиб 23 декабря в пригороде Милана в перестрелке с полицией.
Однако представитель ведомства сообщила, что пока нет достаточных оснований для ордера на его арест.
Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы ФРГ заинтересовались исполнителем теракта в Берлине годом ранее.
Грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку и въехал в толпу в Берлине 19 декабря. В результате инцидента погибли 12 человек, 48 пострадали.
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