Новый глава ОБСЕ остался недоволен ситуацией на востоке Украины

Глава МИД Австрии, возглавляющий ОБСЕ, в ходе визита на Украину заявил, что Австрия выделит дополнительные 2 миллиона евро для помощи жителям Донецкой и Луганской областей.

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не устраивает текущая ситуация на востоке Украины, где более двух лет продолжается вооруженный конфликт, заявил в среду, 4 января, министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в ходе визита в Донбасс.

Он подчеркнул, что ОБСЕ стремится «к новым усилиям, чтобы положение изменилось к лучшему». В частности Австрия дополнительно выделит 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей.

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Организации, которые могут получить средства для помощи населению Донбасса, - Международный комитет Красного Креста и австрийский благотворительный фонд католической миссии Caritas, которая намерена расширить штат сотрудников на востоке Украины до 1200 человек.

ОБСЕ усилит и техническое обеспечение специальной мониторинговой миссии на Украине. В частности, ей предоставят средства для круглосуточного наблюдения за ситуацией в Донбассе.

Курц поедет в Москву

Себастьян Курц находится с двухдневным визитом на востоке Украины в качестве нового действующего председателя ОБСЕ. В ходе поездки политик в сопровождении министра иностранных дел Украины Павла Климкина посетил пункт пропуска «Пищевик», расположенный в Донецкой области, офис специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и водоочистительный завод в Мариуполе.

Австрийский политик подчеркнул, что стороны конфликта должны придерживаться минских договоренностей и что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При этом Курц отклонил возможность размещения в Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, как того добивается Украина. Политик также запланировал поездку в Москву и Киев в январе, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины.

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