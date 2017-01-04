FT: Мэй намерена назначить экс-посла в России послом в ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выбрать в качестве нового посла Британии в Евросоюзе Тимоти Барроу, который ранее занимал пост британского посла в России. Об этом пишет газета Financial Times.

Подчеркивается, что парламентарии попросили Мэй выбрать более позитивно настроенного в отношении Brexit кандидата.

Барроу занимал должность посла в России с 2011 по 2015 год. В последний год он занимал позицию политдиректора в британском МИДе.

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Днем ранее сообщалось, что посол Великобритании в ЕС ушел в отставку в преддверии Brexit.

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