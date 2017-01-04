«Правая рука» Трампа рассказал о его первом шаге на посту президента

 

Фото: AP/Scanpix

Первым действием избранного президента США Дональда Трампа в Белом доме станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare, заявил избранный вице-президент Майк Пенс.

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«Время выполнять обещания, и первым шагом будет отмена Obamacare», — сказал Пенс в среду после встречи с республиканцами палаты представителей, посвященной реформированию системы обязательного медицинского страхования США.

По словам Пенса, это станет «первым делом президента» в Овальном кабинете до конца первого дня его работы. Инаугурация избранного президента США Трампа состоится 20 января.

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По словам избранного вице-президента, после отмены необходим «упорядоченный» переход к лучшей системе здравоохранения.

Пенс сообщил, что позднее в среду встретится с сенаторами-республиканцами.

По его словам,

новая администрация будет выполнять «все данные во время предвыборной кампании обещания».

Президент Барак Обама также в эти минуты проводит встречу с демократами из палаты представителей и сената для обсуждения способов, которыми можно защитить «Закон о доступной медицине» от отмены республиканским большинством конгресса.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку, которая в США является самой дорогой в мире.

Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что ее нужно отменить. Тем не менее, около 20 млн человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят только голосами демократов. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы.

Избранный президент Дональд Трамп обещает работать с однопартийцами-республиканцами над тем, чтобы отменить Obamacare как можно скорее. Однако пока неясно, что республиканцы предложат взамен.

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