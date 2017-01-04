Появилось видео, где ворона ворует паспорт у эстонца

Новость про ворону, которая выхватила и унесла паспорт гражданина Эстонии во время оформления на пункте пропуска на российско-эстонской границе в Ленинградской области, наделала много шума на прошлой неделе. Сегодня в Сеть попало видео инцидента. Смотрим и наслаждаемся!

Видео

Напомним, во время процедуры таможенного оформления транспортного средства гражданин Эстонии достал паспорт, однако подлетевшая ворона внезапно выхватила документ и взмыла вверх.

Реклама

Свидетелями инцидента стали должностные лица таможенного поста. Они попытались помочь гражданину, были привлечены кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать птицу окончились неудачей.

Был вызван наряд полиции и составлено заявление по утрате паспорта.

В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге. После получения новых бумаг он вернулся домой.

Паспорт нашелся спустя два дня. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Документ стал недействительным, так как птица вырвала из него один лист.

Еще по этой теме