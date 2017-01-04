В ресторане Стамбула произошла стрельба, если пострадавшие

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет.
Это не первое нападение, произошедшее в Стамбуле за последнее время. В новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист напал на на ночной клуб Reina. Он застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 получили ранения. Поиски преступника продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.