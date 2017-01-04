В ресторане Стамбула произошла стрельба, если пострадавшие

Izvēlies atbildi

Я рад, что наконец-то выпал снег! Так долго его ждали! 41%

Здорово, ведь можно пользоваться общественным транспортом бесплатно 3%

Да, но хотелось бы, чтобы снега было чуть меньше 9%

Если бы снегоуборочные машины работали более усиленно, было бы меньше проблем 3%

Кошмар, теперь на улицах сплошные пробки! 4%

Я вообще не люблю зиму и снег 33%