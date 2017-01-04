В ресторане Стамбула произошла стрельба, если пострадавшие

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет.

Реклама

Это не первое нападение, произошедшее в Стамбуле за последнее время. В новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист напал на на ночной клуб Reina. Он застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 получили ранения. Поиски преступника продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

Фото: Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 93000 EUR

reklama.vesti.lv

Семь больших преимуществ маленькой груди Wo&Men

Семь больших преимуществ маленькой груди

Вот это поворот: в Австралии рыба утащила рыбака в море Hi-Tech

Вот это поворот: в Австралии рыба утащила рыбака в море

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой Wo&Men

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

46-летняя Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой в бикини Wo&Men

46-летняя Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой в бикини

Сергей Лазарев скомпрометировал Веру Брежневу Showbiz

Сергей Лазарев скомпрометировал Веру Брежневу

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 4

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 54 682EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 