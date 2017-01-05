Украина анонсировала новые ракетные стрельбы вблизи Крыма

Иллюстративное офто
 

Иллюстративное офто. Фото: AP/Scanpix

Украина будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. Такое заявление сделал в эфире украинского «Пятого канала» министр обороны страны Степан Полторак.

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«Они [ракетные стрельбы] будут регулярными настолько, насколько нужно их проводить, и мы их будем проводить, и не только такие, но и другие учения», — приводит слова министра УНИАН. При этом он отметил, что Киев не намерен спрашивать у кого-либо разрешение на проведение учений на украинской территории.

Стрельбы, проведенные в начале декабря, Полторак оценил как «очень удачные». «Мы проверили готовность нашей системы ПВО. Мы проверили способность наших ракет поражать цель. Мы достигли своей цели, практически не было ни одной нештатной ситуации», — заявил он, выразив уверенность, что в результате потенциал Вооруженных сил Украины «значительно повысился».

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1 декабря украинский президент Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях зенитных ракет в рамках учений, проводимых вблизи Крыма. «Воздушные стрельбы происходят независимо от каких-либо заявлений, которые делает Москва», — подчеркнул глава государства. В тот же день состоялось 16 пусков украинских зенитных ракет, все они, по утверждению Киева, достигли целей.

В конце ноября Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Россия выразила протест, а в Киеве заявили, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

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