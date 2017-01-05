СМИ узнали о планах Трампа реформировать американскую разведку

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: MANDEL NGAN / AFP

Избранный президент Дональд Трамп готовит план по реструктуризации Офиса директора Национальной разведки США (ODNI) и других спецслужб. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники в окружении республиканца.

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Трамп, по информации издания, считает ODNI «политизированным» органом, штат которого чрезмерно раздут. Кроме того, избранный президент работает над реструктуризацией Центрального разведывательного управления с урезанием персонала в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии и увеличением числа агентов, работающих по всему миру.

«Все они [разведывательные ведомства] должны быть сокращены.

Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентств и на их взаимодействии»,

— рассказал один из источников издания.

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В разработке планов, по данным WSJ, участвуют бывший глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который займет в администрации Трампа должность советника по национальной безопасности, а также выдвинутый на должность директора ЦРУ республиканец Майк Помпео.

Во вторник избранный президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с переносом специального брифинга представителей разведывательного сообщества, посвященного якобы имевшим место кибератакам со стороны России, с 3 на 6 января.

1 января в интервью телеканалу Fox News предложенный Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер отметил, что американская разведка до сих пор не смогла представить Трампу убедительных доказательств того, что Россия имеет отношения к атакам хакеров на электронные системы политических организаций США.

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