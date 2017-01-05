Финская полиция заподозрила беженца в изнасиловании 10-летней девочки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция Финляндии подтвердила, что подозреваемым в изнасиловании 10-летнего ребенка является человек, запросивший убежище в Финляндии.

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Инцидент произошел в небольшом населенном пункте в провинции Пирканмаа, имя жертвы не разглашается, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на финское телерадиовещание Yle.

Полиция подтвердила, что подозреваемый 1994 года рождения ранее обратился за предоставлением ему убежища в Финляндии. Он был задержан накануне Рождества, и обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 10 февраля.

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