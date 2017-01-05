Бухгалтер посольства Казахстана в Минске украл $700 тысяч

Старшего бухгалтера посольства Казахстана в Белоруссии задержали по подозрению в хищении более 680 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте Национального бюро Казахстана по противодействию коррупции.

По данным ведомства, с 2012 по 2015 год сотрудник Сейдуалиев похитил 207 тысяч долларов бюджетных средств, составляя фиктивные расходные кассовые ордеры об оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства компании «Активбизнесплюс». Также он похитил более 474 тысяч долларов, поступивших в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Белоруссии.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания департамента внутренних дел Астаны.

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В октябре сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины заподозрила чиновников Всеукраинского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» в растрате государственных средств, выделенных на подарки детям-сиротам и инвалидам. Также под подозрением оказались пятеро предпринимателей.