Трамп наймет трижды уволенную участницу своего телешоу на работу в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить должность в Белом доме бывшей участнице телешоу «Подмастерье», ведущим которого был сам миллиардер. Как сообщает Associated Press, работа Омаросы Манигол будет связана с участием общественности в работе администрации.

Точной информации о ее будущих обязанностях, а также о названии самой должности, пока нет.

Манигол была активной участницей предвыборной кампании Трампа. Кроме того, она уже работала в американской администрации — в аппарате президента-демократа Билла Клинтона она занималась подбором персонала, была сотрудницей Минторга, а также была ассистенткой в штате тогдашнего вице-президента Альберта Гора.

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Вскоре после запуска «Подмастерья» в 2004 году Трамп, ведущий шоу, «уволил» ее из программы. После перезапуска проекта Манигол возвращалась в шоу, однако еще дважды подверглась процедуре увольнения — в 2011 и 2013 годах.

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