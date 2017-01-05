Трамп наймет трижды уволенную участницу своего телешоу на работу в Белый дом

Белый дом
 

Белый дом. Фото: Reuters/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить должность в Белом доме бывшей участнице телешоу «Подмастерье», ведущим которого был сам миллиардер. Как сообщает Associated Press, работа Омаросы Манигол будет связана с участием общественности в работе администрации.

Еще по этой теме

Точной информации о ее будущих обязанностях, а также о названии самой должности, пока нет.

Манигол была активной участницей предвыборной кампании Трампа. Кроме того, она уже работала в американской администрации — в аппарате президента-демократа Билла Клинтона она занималась подбором персонала, была сотрудницей Минторга, а также была ассистенткой в штате тогдашнего вице-президента Альберта Гора.

Реклама

Вскоре после запуска «Подмастерья» в 2004 году Трамп, ведущий шоу, «уволил» ее из программы. После перезапуска проекта Манигол возвращалась в шоу, однако еще дважды подверглась процедуре увольнения — в 2011 и 2013 годах.

Еще по этой теме
В команде Трампа не видят доказательств причастности России к кибератакам на США

В команде Трампа не видят доказательств причастности России к кибератакам на США

Опрос: большинство американцев не верят в способности Трампа

Опрос: большинство американцев не верят в способности Трампа

Ассанж констатировал попытки представить Трампа незаконным президентом

Ассанж констатировал попытки представить Трампа незаконным президентом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 82000 EUR

reklama.vesti.lv

Гороскоп здоровья на январь 2017 года Wo&Men

Гороскоп здоровья на январь 2017 года

Почувствуй разницу: встречаться с мальчиком или с мужчиной Wo&Men

Почувствуй разницу: встречаться с мальчиком или с мужчиной

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале Showbiz

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале

Снеговик «отомстил» своей обидчице в Турции Wo&Men

Снеговик «отомстил» своей обидчице в Турции

Садальский жестко высказался о новогодних программах Showbiz

Садальский жестко высказался о новогодних программах

За рубежом

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 4

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 