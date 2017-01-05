Джон Керри объяснил пользу США от «перезагрузки» отношений с Россией

Проведенная в начале первого президентского срока Барака Обамы «перезагрузка» в отношениях США и РФ принесла пользу, в частности, в вопросе сокращения вооружений, Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в сферах общих интересов. Об этом говорится в распространенном в четверг письме госсекретаря США Джона Керри, подготовленном по случаю конца работы действующей администрации.

«В ходе первого срока президента Обамы Соединенные Штаты и Россия провели перезагрузку наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане. В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов: переговоры по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ядерное соглашение с Ираном), защита морских районов и координация действий по проблемам Арктики», — отметил шеф американской дипломатии.

В своем письме он также напомнил, что при содействии России из Сирии было вывезено химическое оружие.

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В то же время, признает Керри, Россия и США «испытывают серьезные разногласия по целому ряду вопросов».

В первую очередь он указал на украинский кризис, напомнив о введенных в отношении РФ санкциях.

Кроме того, в числе «серьезных вызовов для двусторонних отношений и международной стабильности» глава Госдепартамента обозначил голословно приписываемые российским властям кибератаки и «военную интервенцию в Сирии». Однако США, по его словам, не прекращают поиск «сфер, где сотрудничество с Россией отвечало бы нашим интересам».

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