В сирийской Латакии произошел теракт

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В сирийской провинции Латакия в городе Джабла произошел взрыв, передает Reuters.

Сообщается, что в торговом квартале в центре города взорвался заминированный автомобиль. После этого загорелись припаркованные неподалеку машины, серьезно повреждены дома и магазины.

В результате 25 человек получили ранения.

Медики опасаются, что число жертв может увеличиться: спасатели до сих пор разбирают обломки, многие из пострадавших в критическом состоянии.

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Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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