Глава ЦРУ: Россия вмешивалась в выборы в странах Европы

Руководитель американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан
 

Руководитель американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан. Фото: REUTERS/Scanpix

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что Россия в течение последних лет неоднократно пыталась повлиять на исход выборов в различных европейских странах. Это заявление прозвучало во второй части интервью Бреннана телеканалу PBS.

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По словам Бреннана, вмешательство России в президентские выборы в США не является принципиально новым явлением. Глава ЦРУ заявил, что российские власти используют коррумпированных политиков и намерены финансировать политические партии и группы, поддерживающие их взгляды, для манипуляции политическими процессами.

В частности, Бреннан отметил, что в скором времени выборы пройдут во Франции, Германии и ряде других европейских стран, и в США не могут игнорировать возможное вмешательство в них России с учетом собственного опыта, пишет Newsru.com.

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«Должен сказать вам, что

мои европейские коллеги выражают обеспокоенность по поводу того, что русские могут иметь в рукаве для достижения своих целей в ходе этих выборов»,

- отметил Бреннан.

В то же время глава ЦРУ выразил надежду на то, что в ближайшие несколько лет отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, поскольку они исключительно важны для поддержания стабильности во всем мире.

Бреннан - не первое официальное лицо, выражающее беспокойство по поводу возможного влияния России на исход выборов в Европе. Так, в декабре в спецслужбах Германии заявили, что Россия проводит кампании пропаганды и дезинформации, направленные на дестабилизацию немецкого общества, а также осуществляет целенаправленные кибератаки против политических сил страны.

В начале ноября о том, что РФ при помощи хакерских атак или дезинформации может попытаться оказать влияние на парламентские выборы в Германии 2017 года, говорила и канцлер страны Ангела Меркель.

Напомним, что в первой части интервью Бреннана, которая была опубликована накануне, глава ЦРУ заявил, что

спецслужбы располагают твердыми доказательствами вмешательства России в президентские выборы,

а также сообщил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках на американские политические институты будет посвящен исключительно России.

Как передает ABC News, упомянутый доклад будет представлен действующему президенту США Бараку Обаме вечером 5 января, а 6 января с ним будет ознакомлен и избранный президент страны Дональд Трамп, который ранее неоднократно выражал сомнения в причастности России к хакерским атакам в ходе президентских выборов. По данным Reuters, 5 января представители спецслужб также выступят в конгрессе.

На минувшей неделе спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании.

В документе идет речь о двух атаках, в результате которых хакерам удалось получить доступ к архивам электронной переписки некоторых ключевых сотрудников одной из политических партий США - по всей видимости, подразумевается Демократическая партия.

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