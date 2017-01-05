Глава ЦРУ: Россия вмешивалась в выборы в странах Европы

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что Россия в течение последних лет неоднократно пыталась повлиять на исход выборов в различных европейских странах. Это заявление прозвучало во второй части интервью Бреннана телеканалу PBS.
- Директор ЦРУ понадеялся на улучшение отношений с Россией сегодня
- Тактика выжженной земли: ЦРУ обвиняет Россию вчера
- Управление разведки США отказалось поддержать версию ЦРУ о «российских хакерах» 13 декабря 2016 г.
- WP узнала о выводе ЦРУ насчет оказанной Россией помощи Трампу на выборах 10 декабря 2016 г.
- Глава ЦРУ предупредил Трампа о возможных катастрофах его президентства 30 ноября 2016 г.
По словам Бреннана, вмешательство России в президентские выборы в США не является принципиально новым явлением. Глава ЦРУ заявил, что российские власти используют коррумпированных политиков и намерены финансировать политические партии и группы, поддерживающие их взгляды, для манипуляции политическими процессами.
В частности, Бреннан отметил, что в скором времени выборы пройдут во Франции, Германии и ряде других европейских стран, и в США не могут игнорировать возможное вмешательство в них России с учетом собственного опыта, пишет Newsru.com.
«Должен сказать вам, что
мои европейские коллеги выражают обеспокоенность по поводу того, что русские могут иметь в рукаве для достижения своих целей в ходе этих выборов»,
- отметил Бреннан.
В то же время глава ЦРУ выразил надежду на то, что в ближайшие несколько лет отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, поскольку они исключительно важны для поддержания стабильности во всем мире.
Бреннан - не первое официальное лицо, выражающее беспокойство по поводу возможного влияния России на исход выборов в Европе. Так, в декабре в спецслужбах Германии заявили, что Россия проводит кампании пропаганды и дезинформации, направленные на дестабилизацию немецкого общества, а также осуществляет целенаправленные кибератаки против политических сил страны.
В начале ноября о том, что РФ при помощи хакерских атак или дезинформации может попытаться оказать влияние на парламентские выборы в Германии 2017 года, говорила и канцлер страны Ангела Меркель.
Напомним, что в первой части интервью Бреннана, которая была опубликована накануне, глава ЦРУ заявил, что
спецслужбы располагают твердыми доказательствами вмешательства России в президентские выборы,
а также сообщил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках на американские политические институты будет посвящен исключительно России.
Как передает ABC News, упомянутый доклад будет представлен действующему президенту США Бараку Обаме вечером 5 января, а 6 января с ним будет ознакомлен и избранный президент страны Дональд Трамп, который ранее неоднократно выражал сомнения в причастности России к хакерским атакам в ходе президентских выборов. По данным Reuters, 5 января представители спецслужб также выступят в конгрессе.
На минувшей неделе спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании.
В документе идет речь о двух атаках, в результате которых хакерам удалось получить доступ к архивам электронной переписки некоторых ключевых сотрудников одной из политических партий США - по всей видимости, подразумевается Демократическая партия.Еще по этой теме