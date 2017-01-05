Сын тайваньского чиновника позвал полсотни стриптизерш на похороны отца

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Житель Тайваня пригласил на похороны своего отца, бывшего председателя окружного совета, 50 стриптизерш в качестве прощального подарка. Об этом в четверг, 5 января, сообщает The Daily Mail.

Сын похороненного чиновника объяснил свой поступок тем, что его отец любил жизнь, и он хотел организовать для него отличные похороны.

Церемония прощания прошла 3 января в узком кругу, а после нее похоронная процессия направилась к кладбищу. Стриптизерши танцевали на крышах 50 джипов, за которыми следовали еще 150 автомобилей.

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