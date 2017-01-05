В Турции вынесли первый приговор по перевороту

В Турции за причастность к попытке военного переворота летом 2016 года двух военных приговорили в пожизненному заключению, передает The Daily Sabah.
- В Турции начался показательный процесс над участниками путча 27 декабря 2016 г.
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- В Турции арестовано имущество обвиненного в организации путча проповедника Гюлена 13 августа 2016 г.
- Неудачный путч стоил Турции 100 миллиардов долларов 2 августа 2016 г.
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- Turkish Airlines уволила 200 сотрудников после путча 25 июля 2016 г.
- Amnesty: В Турции пытают подозреваемых в причастности к путчу 25 июля 2016 г.
Этот судебный приговор стал первым для участников июльского путча.
Отмечается, что экс-полковника и майора обвиняют в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.
По данным следствия, что осужденные должны были стать старшими командирами в провинции Эрзурум в том случае, если бы июльская попытка переворота была удачной.
Накануне режим ЧП в Турции продлили на три месяца. Он был введен после попытки переворота в стране.
В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. Вскоре после этого не менее 50 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы турецкими властями.
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