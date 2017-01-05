В Турции вынесли первый приговор по перевороту

 

Фото: AP/Scanpix

В Турции за причастность к попытке военного переворота летом 2016 года двух военных приговорили в пожизненному заключению, передает The Daily Sabah.

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Этот судебный приговор стал первым для участников июльского путча.

Отмечается, что экс-полковника и майора обвиняют в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

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По данным следствия, что осужденные должны были стать старшими командирами в провинции Эрзурум в том случае, если бы июльская попытка переворота была удачной.

Турция после попытки переворота и столкновений

Фото: Турция после попытки переворота и столкновений0

Накануне режим ЧП в Турции продлили на три месяца. Он был введен после попытки переворота в стране.

В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. Вскоре после этого не менее 50 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы турецкими властями.

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