США ввели санкции против сына бен Ладена

 

США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена и главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) Ибрагима аль-Банна, сообщил госдепартамент США.

По сообщению ведомства, Хамза бен Ладен внесен в санкционный список за деятельность, которая «представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США».

По информации госдепартамента,

он официально состоит в рядах «Аль-Каиды» с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран,

в том числе к «мести против США и американцев».

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В санкционный список также включен один из ключевых лидеров организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Ибрагим аль-Банна. По данным США, он «многократно принимал участие в подготовке (бойцов) и сборе информации» для группировки, за содействие в его поимке США ранее обещали вознаграждение в размере $5 млн.

Решением министерства финансов США все имущество указанных лиц на территории США и их финансовые активы заморожены, гражданам США запрещено вести дела с ними.

Террористическая организация «Аль-Каида» и все ее ячейки, в том числе «Аль-Каида на Аравийском полуострове», запрещены во многих странах и также в России.

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