В Багдаде прогремел взрыв, погибли 10 человек

Свыше 10 человек погибли, десятки получили ранения при взрыве, прогремевшем в столице Ирака, передает телеканал Al Arabiya.

По данным иракской полиции, в одном из центральных кварталов Багдада Баб-эль-Муаззам была подорвана заминированная машина. Согласно имеющимся сведениям, жертвами террористической атаки стали 11 иракцев.

Ранее сообщалось, что жертвой взрыва стал один человек, десятки получили осколочные ранения.

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По данным местных СМИ,

за взрыв никто не взял на себя ответственность.

Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Как сообщалось, утром в четверг в результате взрыва на продовольственном рынке в восточной части Багдада погибли семь мирных жителей и двое полицейских.

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