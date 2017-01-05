СМИ: Боевики ИГ в Мосуле остались без зарплаты

Террористическая группировка «Исламское государство» прекратила выплату зарплат своим боевикам в иракском Мосуле, сообщает издание Telegraph со ссылкой на жителей города.

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По данным издания, ежемесячно боевикам выплачивали около $350. Теперь же их нефтяной инфраструктуре, которая приносила группировке основной доход, был нанесен серьезный урон и боевики больше не получают денежных средств за свою террористическую деятельность.

Новым источником дохода боевиков ИГ стали взятки за вывоз семей из города,

пишет газета.

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Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков запрещенного в России ИГ, захвативших город в 2014 году, продолжается с 17 октября.

В ней участвуют иракские военные, местное ополчение, курдские формирования пешмерга, а также ВВС международной коалиции во главе с США.

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