Очевидцы засняли посадку Ту-154 с неисправным двигателем в Якутии

В Якутии самолет Ту-154 с неисправным двигателем совершил аварийную посадку. Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал «360».

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Самолет компании «Алроса» 5 января следовал из Мирного в Новосибирск. Через 30 мин. после взлета у него отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

При посадке никто не пострадал — на борту находилось более ста человек.

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Напомним, 25 декабря Ту-154 разбился близ Сочи. Спустя несколько минут после взлета борт ударился о воды Черного моря. Самолет Минобороны РФ направлялся в Сирию.

Видео

На борту находилось 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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