США дали союзникам $3 млрд на защиту от России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

США потратили около 3,4 миллиардов долларов на защиту своих союзников в Центральной и Северной Европе от российских провокаций, заявил американский госсекретарь Джон Керри, говоря об итогах внешней политики администрации Барака Обамы.

«Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, предоставляли широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», - заявил он.

По словам госсекретаря, «3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону».

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