На юге Швеции прогремел мощный взрыв

На юге Швеции в Стаффансторпе около города Мальме взорвался автомобиль. Взрыв был настолько мощным, что задрожали соседние дома, а местные жители подумали, что был совершен теракт.

На место происшествия прибыл усиленный наряд полиции, саперы и собаки-ищейки. По данным полиции, взрыв произошел вчера в 20.00, сообщает Postimees.ee.

В результате взрыва никто не пострадал, так как в момент взрыва в машине и около нее никого не было. По предварительным данным, в автомобиле было установлено взрывное устройство.

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Все обстоятельства происшествия выясняются.

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