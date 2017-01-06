Санкции в 2015 году стоили ЕС 17,6 миллиардов евро

 

Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

Из-за введеных против России санкций, а также ответных мер Москвы, экономика Евросоюза в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро, говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO).

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Отмечается, что санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

В исследовании в то же время подчеркнули, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы.

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В целом, только 44 процента от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи.

Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиардов евро.

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