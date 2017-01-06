В Турции перевернулся автобус со школьниками: есть погибшие

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В турецкой провинции Конья перевернулся автобус, перевозивший 44 школьников. В результате аварии два человека погибли, 42 школьника получили травмы, сообщает газета Daily Sabah.

Пострадавшие были госпитализированы в близлежащие медицинские учреждения.

Как уточняется, авария произошла утром 6 января. «Автобус стал скользить, и накренился. Все перевернулось, нас выбросило из окна. На меня упали 3 или 4 человека», — рассказала одна из пострадавших школьниц.

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Автобус был арендован родителями учеников для их перевозки, добавляет СМИ.


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