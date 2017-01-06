Обама подвел итоги своего пребывания на президентском посту

Барак Обама
 

Барак Обама. Фото: MICHAEL SOHN / TT NYHETSBYRÅN

Президент США Барак Обама подвел итоги двух сроков своего пребывания в Белом доме в письме по случаю окончания президентских полномочий.

Обама перечислил ряд достижений своей команды, начав с улучшения экономической ситуации и роста количества рабочих мест. Он также напомнил об уничтожении главы запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, о выводе войск из Ирака и о сокращении присутствия в Афганистане, отметил нормализацию отношений с Кубой.

В тексте письма

Обама подчеркнул, что при нем была заложена новая основа для развития страны.

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«Главной привилегией всей моей жизни было служить вашим президентом. И, готовясь передать эстафету и стать простым гражданином, я с гордостью хочу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки. Мы сами сможем писать будущее», — отметил Обама.

По его мнению, «лучшие дни еще впереди».

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