Защита прав детей: предлагают разработать порядок сотрудничества органов

Илона Кронберга
 

Илона Кронберга. Фото: Edijs Pālens / LETA

Руководитель Государственной инспекции по защите прав детей (ГИПЗД) Илона Кронберга предлагает разработать порядок сотрудничества разных органов в защите прав детей.

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Говоря о случае в Добеле, где предположительно от передозировки наркотиков умерли родители и от голода - ребенок, Кронберга заявила, что эмоции общества накалены, и это понятно, потому что государство не обеспечило ребенку главного - права на жизнь. Она выразила надежду, что этот случай будет последним и станет основанием, чтобы выполнить «домашнюю работу», которая до сих пор сделана не была.

По словам Кронберги,

сотрудничество между органами часто сводится к обмену документами вместо реальной совместной работы и заботы об интересах конкретного ребенка либо семьи.

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По ее мнению, пришло время внести поправки в закон о защите прав детей, а затем разработать правила правительства о порядке сотрудничества между органами, в которых была бы предусмотрена и ответственность за невыполнение задач. Ответственными за разработку правил должны быть министерства здравоохранения, благосостояния, внутренних дел и юстиции.

На следующей неделе Кронберга представит Министерству благосостояния свою инициативу.

Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

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