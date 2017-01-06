Более 30 заключенных убиты во время тюремного бунта в Бразилии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В тюрьме муниципалитета Боа-Виста на севере Бразилии во время бунта убиты не менее 33 заключенных. Об этом сообщает Reuters.

«Министерство юстиции и гражданских вопросов сообщает, что сегодня утром, 6 января, в «Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо» было зарегистрировано 33 смерти», — говорится в сообщении властей штата Рорайма, которое приводит Globo News. По их информации, ситуация находится под контролем, на территории тюрьмы находятся бойцы батальона специальных операций.

Официально причина произошедшего пока не сообщается. При этом

эксперты отмечают, что в будущем стоит ожидать повторения подобных инцидентов.

Реклама

1 января в Бразильском городе Манаус (штат Амазонас) произошел один из крупнейших тюремных бунтов, в ходе которого было убито более 50 человек. По данным силовиков, причиной стало противостояние между бандами, контролирующими торговлю наркотиками.

Международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за созданную в стране тюремную систему — переполненность мест заключения здесь является нормой, а беспорядки происходят регулярно.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами Hi-Tech

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума Hi-Tech

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком Wo&Men

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком

Google подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана Showbiz

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана

За рубежом

Дела тюремные

TVNET спрашивает

Тепло ли у тебя дома? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 