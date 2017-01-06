Компания Трампа отказалась строить небоскреб Trump Tower в Грузии

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Компания избранного президента США Дональда Трампа вышла из проекта по строительству 47-этажного небоскреба Trump Tower в грузинском городе-курорте Батуми, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на совместное заявление компании Трампа Trump Organization и ее грузинского партнера по проекту - частной инвестиционной компании Silk Road Group.

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Стоимость проекта составляла 250 миллионов долларов. В заявлении говорится, что принято решение «официально завершить разработку Trump Tower в Батуми».

Как отмечает Bloomberg, сворачивание проекта стало «последним усилием избранного президента, направленным на то, чтобы развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме». Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.

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В прошлом месяце компания Трампа объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии.

При этом адвокат избранного президента США Алан Гартен объяснял отказ от этих проектов нарушением условий лицензионных соглашений со стороны иностранных разработчиков, а не частью стратегии по снижению потенциальных конфликтов интересов.

Он также отмечал, что некоторые другие зарубежные проекты Trump Organization сворачивать в настоящее время не планируется.

Bloomberg напоминает, что соглашение о строительстве Trump Tower в Батуми было подписано в 2012 году - в то время, когда президентом Грузии являлся Михаил Саакашвили. После его ухода с поста проект был заморожен. Однако около месяца назад глава Silk Road Group Георгий Рамишвили утверждал, что проект все еще в силе.

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