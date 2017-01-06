США потратили $3,4 млрд в ответ на «российские провокации»

 

Фото: Sergei Fadeichev / TASS

Глава Госдепартамента США Джон Керри на пресс-конференции заявил, что американские власти потратили около $3,4 млрд на защиту своих союзников в ответ на «российские провокации». Расшифровка выступления опубликована на сайте ведомства.

«Мы твердо поддерживаем демократическую Украину и отвечаем на российские провокации путем оказания помощи нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», — сказал он.

Керри добавил, что сумма помощи составила около $3,4 млрд, в четыре раза больше предыдущей. По словам госсекретаря США, она была необходима «нашим друзьям на линии фронта», чтобы гарантировать их безопасность и выстроить оборону.

Реклама

Ранее сообщалось, что в немецком городе Бремерхафене началась переброска военной техники бронетанковой бригады США.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 147000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR

reklama.vesti.lv

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети Showbiz

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети

Toyota показала авто c искусственным интеллектом Hi-Tech

Toyota показала авто c искусственным интеллектом

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя Wo&Men

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя

TVNET спрашивает

Тепло ли у тебя дома? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 