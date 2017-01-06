США потратили $3,4 млрд в ответ на «российские провокации»

Глава Госдепартамента США Джон Керри на пресс-конференции заявил, что американские власти потратили около $3,4 млрд на защиту своих союзников в ответ на «российские провокации». Расшифровка выступления опубликована на сайте ведомства.

«Мы твердо поддерживаем демократическую Украину и отвечаем на российские провокации путем оказания помощи нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», — сказал он.

Керри добавил, что сумма помощи составила около $3,4 млрд, в четыре раза больше предыдущей. По словам госсекретаря США, она была необходима «нашим друзьям на линии фронта», чтобы гарантировать их безопасность и выстроить оборону.

Реклама

Ранее сообщалось, что в немецком городе Бремерхафене началась переброска военной техники бронетанковой бригады США.