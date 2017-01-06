Дутерте разрешил флоту России швартоваться на Филиппинах в любое время

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время. Об этом сообщает Reuters.
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«Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.
Как сообщает РИА «Новости», 6 января Дутерте в Манилах посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и осмотрел его.
На борту корабля филиппинского лидера приветствовали российские моряки во главе с заместителем командующего Тихоокеанским флотом адмиралом Эдуардом Михайловым. Накануне посол России в Маниле Игорь Ховаев заявил, что его страна готова поставлять Филиппинам самые современные вооружения, включая боевые самолеты и подводные лодки.
Выпады Дутерте в адрес Вашингтона, традиционного союзника Манилы, осложнили отношения с Соединенными Штатами и привели к сокращению двустороннего военного сотруд ничества. Одновременно президент Филиппин пытается наладить связи с Китаем и Россией. Ожидается, что весной он посетит Москву и проведет переговоры по широкому кру гу вопросов, включая военно-техническое сотрудничество.
В декабре министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о намерении расширить сотрудничество с Москвой в сфере обороны и безопасности.