Дутерте разрешил флоту России швартоваться на Филиппинах в любое время

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время. Об этом сообщает Reuters.

«Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.

Как сообщает РИА «Новости», 6 января Дутерте в Манилах посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и осмотрел его.

Реклама

На борту корабля филиппинского лидера приветствовали российские моряки во главе с заместителем командующего Тихоокеанским флотом адмиралом Эдуардом Михайловым. Накануне посол России в Маниле Игорь Ховаев заявил, что его страна готова поставлять Филиппинам самые современные вооружения, включая боевые самолеты и подводные лодки.

Выпады Дутерте в адрес Вашингтона, традиционного союзника Манилы, осложнили отношения с Соединенными Штатами и привели к сокращению двустороннего военного сотруд ничества. Одновременно президент Филиппин пытается наладить связи с Китаем и Россией. Ожидается, что весной он посетит Москву и проведет переговоры по широкому кру гу вопросов, включая военно-техническое сотрудничество.

В декабре министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о намерении расширить сотрудничество с Москвой в сфере обороны и безопасности.