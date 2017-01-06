Экс-замгенпрокурора: Януковичу врала охрана

Экс-президент Украины Виктор Янукович
 

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: REUTERS/Scanpix

Начальник охраны Виктора Януковича Константин Кобзарь сообщал фальшивые данные о возможном покушении. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша.

Еще по этой теме

«Как правило, такая практика наблюдается во всех охранных структурах и государственной службе, когда заостряется внимание. Я думаю, что именно из меркантильных целей, личного доверия и верности демонстрировалась разного рода провокационная информация о наличии угрозы», - рассказал Голомша.

Он также отметил, что это эти угрозы могли создавать и сама охрана Януковича.

Реклама

«Не исключено, что они сами могли создавать эти угрозы, чтобы поднимать свой рейтинг и держать в соответствующем русле Виктора Януковича, чтобы показывать, что они очень нужны», - добавил экс-заместитель генпрокурора.

По мнению Голомши,

руководство охраны могло воспользоваться личными качествами Януковича, чтобы нагнетать ситуацию.

«Как правило, руководители охраны хорошие психологи и главные технологи. Я думаю, что это была самодеятельность и никакой договоренности не было».

Он отметил, что в тот период озвучивалась различная информация о наличии подобных угроз, однако ни одного уголовного расследования начато так и не было.

Еще по этой теме
Янукович рассказал о своем отказе сжечь Межигорье

Янукович рассказал о своем отказе сжечь Межигорье

Януковича вызвали на допрос уже как подозреваемого

Януковича вызвали на допрос уже как подозреваемого

Янукович рассказал, почему покинул Украину в 2014 году

Янукович рассказал, почему покинул Украину в 2014 году


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR

reklama.vesti.lv

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами Hi-Tech

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя Wo&Men

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума Hi-Tech

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

Сергей Лазарев отказался от семьи Showbiz

Сергей Лазарев отказался от семьи

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Украина

TVNET спрашивает

Тепло ли у тебя дома? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 