Экс-замгенпрокурора: Януковичу врала охрана

Начальник охраны Виктора Януковича Константин Кобзарь сообщал фальшивые данные о возможном покушении. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша.

«Как правило, такая практика наблюдается во всех охранных структурах и государственной службе, когда заостряется внимание. Я думаю, что именно из меркантильных целей, личного доверия и верности демонстрировалась разного рода провокационная информация о наличии угрозы», - рассказал Голомша.

Он также отметил, что это эти угрозы могли создавать и сама охрана Януковича.

Реклама

«Не исключено, что они сами могли создавать эти угрозы, чтобы поднимать свой рейтинг и держать в соответствующем русле Виктора Януковича, чтобы показывать, что они очень нужны», - добавил экс-заместитель генпрокурора.

По мнению Голомши,

руководство охраны могло воспользоваться личными качествами Януковича, чтобы нагнетать ситуацию.

«Как правило, руководители охраны хорошие психологи и главные технологи. Я думаю, что это была самодеятельность и никакой договоренности не было».

Он отметил, что в тот период озвучивалась различная информация о наличии подобных угроз, однако ни одного уголовного расследования начато так и не было.

Еще по этой теме