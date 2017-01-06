К перемирию в Сирии присоединились 10 вооруженных формирований

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Десять вооруженных формирований присоединились к режиму прекращения огня в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории страны, размещенном в пятницу, 6 января, на сайте Минобороны России.

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«Заявочные листы о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали лидеры 10 вооруженных формирований в провинции Хама», — отмечается в заявлении. Таким образом число группировок, заявивших о своей приверженности примирению, увеличилось до 104.

При этом уточняется, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу, не изменилось и составляет 1091.

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Центр также сообщает о зафиксированных российско-турецкой комиссией нарушениях. Так, за день Россия насчитала 15 срывов договоренностей, а Турция — 21. Кроме того, было доставлено около 1,3 тонны гуманитарных грузов в города Алеппо и Латакия.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

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