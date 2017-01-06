Трамп пообещал большое шоу на инаугурации

Дональд Трамп пообещал «большое шоу» во время своей инаугурации. Об этом он написал в Twitter.

«Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу», - написал Трамп.

Twitter

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 January 2017

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Напомним, спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать самой сложной подобной операцией в современной истории.

Идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов вСША8 ноября, сообщила газета The New York Times (перевод ТАСС).

По сведениям ее источников, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца.

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