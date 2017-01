Трамп пообещал большое шоу на инаугурации

«Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу», - написал Трамп.

Twitter

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 January 2017