Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде

В аэропорту Флориды под названием «Форт-Лодердейл» произошла стрельба. По словам местных властей, несколько человек убиты. По данным ABC News, девять человек ранены. Один человек задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Стрельба произошла во втором терминале аэропорта, в зоне, где пассажиры забирают багаж. По словам корреспондент телеканала, багажный отсек не был под охраной службы безопасности аэропорта в момент стрельбы.

Во время стрельбы в аэропорту находился Ари Флейшер, бывший пресс-секретарь экс-президента США президента Джоржда Буша младшего. Она так описал произошедшее: «Были слышны выстрелы. Все ринулись с места».

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Позже он написал, что обстановка в аэропорте стала «спокойной», но полиция запретила находящимся внутри людям покидать перекрытую зону.

По данным британской газеты The Guardian, в одном из сообщений очевидца в Twitter с места события была опубликована фотография, на которой видно, что на полу лежит окровавленный человек, а рядом с ним стоит полицейский.

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