Конгресс США утвердил избрание Дональда Трампа: «Вот и все»

Конгресс США на совместном заседании Палаты представителей и Сената формально утвердил избрание Дональда Трампа на должность президента США и Майкла Пенса на пост вице-президента. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, Reuters.

Итоги выборов объявил председательствующий в Сенате вице-президент Джо Байден. При этом он отклонил возражения нескольких представителей Демократической партии, которые потребовали отменить результаты выборов на том основании, что в избирательный процесс якобы вмешивалась Россия, передает CBS News.

«Вот и все», — резюмировал Байден, подводя итоги заседания.

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Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. 19 декабря во всех штатах США были подведены итоги собраний выборщиков, уполномоченных отдать голоса за кандидатов. В результате республиканец Дональд Трамп получил 304 голоса, его соперница, демократ Хиллари Клинтон, — 227 голосов.

Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.

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