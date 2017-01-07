Разведка США официально назвала Путина инициатором вмешательства России в выборы

 

Фото: REUTERS/Scanipx

Американская разведка в пятницу обнародовала незасекреченную версию доклада о вмешательстве России в выборы президента США. Документ опубликован на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI). Из документа следует, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы республиканца Дональда Трампа.

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«По нашей оценке, президент РФ Владимир Путин и российское правительство стремилось помочь избранному президенту Дональду Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему», - говорится в незасекреченной версии доклада (цитата по «Интерфаксу»).

В документе подчеркивается, что целью РФ

был подрыв общественного доверия к демократическому процессу США, а также нанесение ущерба по позициям Клинтон на выборах и потенциальному президентству.

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«Когда Москве стало ясно, что госсекретарь Клинтон стала претендовать на победу на выборах, российская кампания по оказанию влияния на выбору сфокусировалась на подрыве ее предполагаемого президентства», - говорится в отчете. При этом в докладе есть одна оговорка: ЦРУ и ФБР имеют высокую уверенность в данной информации, тогда как Агентство по национальной безопасности - «умеренную уверенность».

В докладе утверждается, что ГРУ использовало персону Guccifer 2.0, сайт DCLeaks.com и организацию Wikileaks для публикации полученных данных в качестве эксклюзивных материалов. «Мы считаем с высокой степенью уверенности, что ГРУ передавало Wikileaks материал, собранный у НКДП (Национального комитета Демократической партии) и старших должностных лиц Демократической партии», - цитирует выдержку из доклада ТАСС.

В документе также отмечается, что Россия поддерживала Трампа, в том числе, для создания антитеррористической коалиции против «Исламского государства».

В незасекреченной версии также говорится, что Россия пыталась оказывать влияние и на выборы в Европе.

Ранее избранный президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с докладом и отметил, что у него по-прежнему есть вопросы по поводу утверждений о том, что Россия взломала сервера Демократической партии, чтобы повлиять на исход голосования.

Как говорится в письменном заявлении Трампа, опубликованном по итогам двухчасовой встречи, Россия, Китай, а также другие страны и организации регулярно проводят кибератаки против США, включая и Национальный комитет Демократической партии. Однако атаки на сети партии никак не повлияли на исход выборов, а кроме того, не было зафиксировано попыток вмешательства в работу машин для голосования. В заявлении также отмечается, что хакеры пытались взломать и сервера Республиканской партии, но потерпели неудачу.

При этом избранный президент выразил уважение к работе сотрудников спецслужб, отметив, что все американцы нуждаются в решительном противостоянии кибератакам, и на своем посту он сформирует специальную команду для разработки нового плана защиты от хакеров.

В России отвергают все обвинения в причастности ко взломам. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ерундой» подобные заявления: «На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров.

Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли».

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