Трамп заявил, что Россия не повлияла на исход президентских выборов

 

Фото: AFP/LETA

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «конструктивной» встречу с руководителями ЦРУ ФБР и Национальной разведки США, в ходе которой ему был представлен доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы. При этом он отметил, что у него по-прежнему есть вопросы по поводу утверждений о том, что Россия взломала сервера Демократической партии, чтобы повлиять на исход голосования, сообщает USA Today.

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Как говорится в письменном заявлении Трампа, опубликованном по итогам двухчасовой встречи, Россия, Китай, а также другие страны и организации регулярно проводят кибератаки против США, включая и Национальный комитет Демократической партии. Однако атаки на сети партии никак не повлияли на исход выборов, а кроме того, не было зафиксировано попыток вмешательства в работу машин для голосования. В заявлении также отмечается, что хакеры пытались взломать и сервера Республиканской партии, но потерпели неудачу.

При этом избранный президент выразил уважение к работе сотрудников спецслужб, отметив, что все американцы нуждаются в решительном противостоянии кибератакам, и на своем посту он сформирует специальную команду для разработки нового плана защиты от хакеров.

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Отметим, что перед встречей с представителями спецслужб он дал интервью газете The New York Times, в котором

назвал повышенное внимание, уделяемое расследованию деятельности российских хакеров «политической охотой на ведьм»,

которую организовали противники Трампа, обескураженные его победой. Так, он напомнил об имевших место в 2015 году утечках данных примерно 20 млн американских госслужащих, в которых обвиняли китайских хакеров. «Как вышло, что никто даже не говорит об этом?», - поинтересовался Трамп.

До встречи Трамп также объявил, что попросил Конгресс расследовать утечку в СМИ деталей представленного ему доклада, с которым накануне ознакомился действующий президент США Барак Обама. Согласно этой утечке, в докладе содержатся сведения о лицах, передавших сайту WikiLeaks похищенные у Демократической партии США данные, а также результаты прослушки телефонных разговоров неназванных российских чиновников и сведения о других кибероперациях Москвы против избирательной системы США за последние девять лет.

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