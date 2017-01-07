Расизм в Таллинне? В столичные бары не пускают темнокожих посетителей

25 декабря на странице Департамента полиции и погранохраны в социальной сети Facebook было опубликовано видео с расистским содержанием.

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В самом начале ролика, снятого у входа в столичный бар Route 13, темнокожий мужчина заявляет, что охранник не пускает их внутрь из-за цвета кожи. На это следует ответ охранника, который отмечает, что бар является частной компанией, поэтому они вольны решать, кого впускать в увеселительное заведение. Темнокожий мужчина снова заводит разговор о том, что охранник неправ, так как нельзя судить клиентов на основании цвета их кожи.

Мужчины заодно интересуются, не возникало ли у бара проблем с белыми людьми. Охранник отвечает мужчинам, что решением конфликтной ситуации, которая недавно у них возникла, пришлось заниматься охранникам со всей улицы.

Также мужчина предупредил гостей столицы, что если дотронутся до него еще один раз, он будет вынужден применить силу.

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Возмущенный темнокожий мужчина сообщает охраннику, что если белокожий человек совершит какое-то правонарушение у него на родине, никто не будет говорить плохо обо всех белых людях на основании одного инцидента. На эту реплику охранник советует темнокожему мужчине уехать обратно на родину. «Пошел ты!» - отвечает ему не прошедший фейс-контроль мужчина, а затем интересуется, зачем белые люди едут в его страну.

Тут слышится голос за кадром, который сообщает нам, что мужчины пытались зайти в таллиннский бар «Route 13», но охранники не впустили их из-за черного цвета кожи.

«Нам не разрешают войти, потому что мы черные. Так заявил охранник. Это просто безумие.

На дворе 21-й век», - отмечает мужчина, который, очевидно, ведет видеосъемку.

Темнокожий собеседник охранника заявляет, что их разговор записывается, а позже они разместят запись не только в Youtube, но и везде, где только можно. В ходе беседы с охранником бара выясняется, что он получил распоряжения от руководства и должен их выполнять. «К вам пришел темнокожий парень, натворил дел, и теперь вы думаете, что они все такие. Безумие какое-то», - негодует мужчина.

Под конец ролика в кадре, видимо, появляется второй охранник, который сообщает, что его коллега не впускает мужчин не по собственной воле, а из-за распоряжения собственника бара. «Владелец платит мне деньги, поэтому я должен выполнять его поручения».

Rus.Postimees нашел молодого человека по имени Рэй Огбебор, который разместил это видео на странице полиции. Он рассказал, что видео ему прислали его друзья из Камеруна, которые накануне ночью пытались попасть в таллиннское увеселительное заведение. «Их не пустили внутрь. Сказали, что раньше там была драка, поэтому теперь есть распоряжение не пускать темнокожих в этот бар», - рассказал Рэй.

По его словам, полицию приятели на место вызывать не стали, но отправились в другое заведение, где услышали то же самое: «За месяц до этого в баре Nimeta также и с теми же словами не пустили темнокожих ребят, приехавших из Финляндии».

Сам Рэй живет в Эстонии уже год и четыре месяца. Учится на компьютерщика и системного инженера в Таллиннском техническом университете. Известен своей студенческой активностью, но никогда прежде не сталкивался в Таллинне с расизмом: «Нет, никто ничего подобного со мной не происходило, поэтому я очень удивился и возмутился, получив этот ролик».

Рэй опубликовал его на странице полиции в Facebook еще 25 декабря, однако за все это время никто с ним не связывался и не пытался выяснить обстоятельства: «Приятель с видео написал хозяину Route 13, он пообещал выяснить, что там произошло, и пропал. Больше никто ничего не говорил».

Мы тоже связались с этим увеселительным заведением и получили ответ на английском языке (имя и должность автора письма мы пытались выяснить, но больше нам не ответили):

«Сейчас я нахожусь в больнице, ночью сделали операцию, вероятно, выйду только на следующей неделе. Я не понимаю, в чем проблема. Мы пускаем всех людей. Но мы не пускаем пьяных людей, мы не пускаем агрессивных людей, мы не пускаем несовершеннолетних, мы не пускаем бузотеров, мы не пускаем людей, с которыми нельзя договориться. У нас нулевая толерантность к агрессивному поведению, любым наркотикам и людям в состоянии наркотического опьянения, людям с пугающим окружающих поведением (каждый имеет право провести время спокойно). Я не услышал на видео ничего особенного».

Видео

Мы поинтересовались у Рэя, что происходило до того, как камера мобильного телефона начала записывать, и выпивали ли его друзья до того, как прийти в бар? По его словам, он не знает, выпивали или нет, дело было ночью, а потому все могло быть. Но никаких конфликтов до инцидента не было – чернокожих людей просто не пустили внутрь.

С вопросом о том, как полиция отреагировала на полученное видео, мы обратились в Департамент полиции и погранохраны. Пресс-секретарь Оля Кивистик сообщила: «Заявления по данному инциденту в полицию не поступало, но мы обязательно проверим обстоятельства случившегося».

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