Власти сообщили о 37 пострадавших после стрельбы в аэропорту во Флориде

 

Фото: AP/ScanPix

После стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл, штат Флорида, США, пострадали 37 человек. Об этом сообщается на странице офиса шерифа округа Броуард в Twitter.

«Пять человек мертвы. Восемь пострадали сначала. Еще 37 пострадали после инцидента», — говорится в сообщении. В офисе шерифа уточнили, что все пострадавшие госпитализированы.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. В результате погибли пять человек. Кадры телетрансляций с места происшествия засняли панику, начавшуюся после стрельбы. В ряде мест, как отмечает ТАСС, возникла давка.

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Преступник задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. У стрелявшего найдены документы на имя 26-летнего Эстебана Сантьяго. По версии следствия, он прилетел в Форт-Лодердейл рейсом авиакомпании Delta из Анкориджа, Аляска.

Брат подозреваемого Брайан Сантьяго сообщил, что Эстебан в течение года воевал в составе Национальной гвардии в Ираке, позднее переехал на Аляску, где служил сапером. В августе 2016 года он был уволен из рядов Национальной гвардии.

По данным СМИ, Эстебан Сантьяго страдал от психического расстройства.

В ноябре он обращался в ФБР, утверждая, что правительство контролирует его мысли и заставляет смотреть видеоролики террористической группировки «Исламское государство». Агенты Бюро в Анкоридже после беседы с Сантьяго обратились в полицию, чтобы та дала оценку состоянию его психического здоровья.

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