Российские военные рассказали, как следят за Крымом

 

Фото: AFP/LETA

Российские военные наладили работу геодезической сети в Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Еще по этой теме

«Эта сеть существенно облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и в выполнении работ в проектировании и подготовке к строительству гражданских объектов и инфраструктуры. Проведена работа по топогеодезическому обеспечению, определению и расчету координат аэродромов в Крыму, а также осуществлению полетов беспилотных летательных аппаратов», – пояснили в Минобороны РФ.

Кроме того, добавили в ведомстве, российские военные в Крыму уже получили современную аппаратуру спутниковой навигации, в том числе ГЛОНАСС и GPS «Орион», позволяющих «определить координаты, а также скорость движения пользователя в любой точке земного шара с точностью не более 10 метров».

Реклама

Также на полуостров доставлен подвижный навигационный комплекс ПНГК-1 на базе автомобиля КамАЗ, предназначенный для оперативного определения координат и высот точек местности как в движении транспортного средства, так и на месте с высокой точностью — до 1 метра.

Еще по этой теме
РФ установит в Крыму систему космического контроля

РФ установит в Крыму систему космического контроля

Ракеты над Крымом. О чем спорят Украина и Россия

Ракеты над Крымом. О чем спорят Украина и Россия

СМИ: РФ вывела флот на позиции к западу от Крыма

СМИ: РФ вывела флот на позиции к западу от Крыма


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 36500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR

reklama.vesti.lv

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя Wo&Men

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя

Google подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком Wo&Men

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком

TVNET спрашивает

Зимние развлечения для меня это... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 